В Подмосковье проверили более 2 тысяч яиц на качество и безопасность

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С начала года специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, провели свыше 2,1 тысячи лабораторных исследований куриных яиц. Для анализа было отобрано более 1,5 тысячи проб.
При проверке применяются органолептические методы, включающие оценку запаха, цвета, консистенции и соотношения частей белка, а также овоскопия — визуальный контроль целостности скорлупы и состояния содержимого яйца.
В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 квалифицированных специалиста.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что приобретать продукты следует только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что приобретать продукты следует только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
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Дайана Хусинова