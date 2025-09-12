Невролог Копцева рассказала, как помочь себе при приступе мигрени

12 сентября 2025, 15:59

оригинал Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Мигренью болеют и взрослые, и дети. Приступы могут различаться по частоте и интенсивности, но есть общие правила, которым нужно следовать, чтобы облегчить боль. О них рассказала невролог Видновской больницы Анна Копцева.





Врачи различают мигрень с аурой — когда за 60-20 минут до приступа у человека появляются точки перед глазами, возникает онемение конечностей и трудности с речью, мигрень без ауры — резкую головную боль, возникающую, как правило, в одной половине головы, и хроническую мигрень — когда боль повторяется от 15 раз в месяц.





«Во всех случаях терпеть боль не рекомендуется. Лучше принять лекарство в самом начале приступа», — сказала врач.

«При мигрени лучше всего уйти в тихую и тёмную комнату, прилечь и приложить холодный компресс к затылку или ко лбу. И пить достаточное количество воды», — отметила эксперт.

«Важно, чтобы родители вели «дневник головной боли» и вовремя показали ребёнка неврологу», — подчеркнула Анна Копцева.