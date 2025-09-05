Жители Подмосковья стали чаще предпочитать льготные лекарства выплатам

05 сентября 2025, 12:53

Доля жителей Московской области, которые предпочли сохранить за собой право на выдачу льготных лекарств вместо получения компенсации, выросла в текущем году до 41%. В 2024 года она составляла 39%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Средний размер компенсации за отказ от льготного обеспечения лекарствами составляет около 1,3 тыс. рублей в месяц. Эта сумма не всегда покрывает расходы на лечение, отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.





«Например, пациентам с заболеваниями органов дыхания ежемесячно предоставляют лекарства и медицинские изделия на сумму около 20 тысяч рублей. А при онкозаболеваниях эта цифра в разы больше. Поэтому многие жители Московской области принимают решение сохранить право на льготные лекарства», — сказал Максим Забелин.