Жители Подмосковья стали чаще предпочитать льготные лекарства выплатам
Доля жителей Московской области, которые предпочли сохранить за собой право на выдачу льготных лекарств вместо получения компенсации, выросла в текущем году до 41%. В 2024 года она составляла 39%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Средний размер компенсации за отказ от льготного обеспечения лекарствами составляет около 1,3 тыс. рублей в месяц. Эта сумма не всегда покрывает расходы на лечение, отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
«Например, пациентам с заболеваниями органов дыхания ежемесячно предоставляют лекарства и медицинские изделия на сумму около 20 тысяч рублей. А при онкозаболеваниях эта цифра в разы больше. Поэтому многие жители Московской области принимают решение сохранить право на льготные лекарства», — сказал Максим Забелин.Он добавил, что регулярное обеспечение рецептурными медикаментами особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями.