Выяснился мотив зверской расправы над девушкой на северо-востоке Москвы
Мотивом расправы над девушкой на северо-востоке Москвы стала ревность её бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, вечером 14 ноября 38-летний мужчина пришёл в квартиру своей знакомой, к которой раньше питал нежные чувства. Между ними вспыхнула ссора, и подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом. Он разместил в соцсетях фотографию с места происшествия и написал, что погибшая издевалась над ним и «поплатилась» за это.
Совершив преступление, мужчина попытался свести счёты с жизнью. Его нашли и оперативно доставили в НИИ имени Склифосовского с тяжёлым ранением. По последним сведениям, подозреваемый умер.
Уточняется, что главным мотивом для убийства могла стать ревность. Предварительно, погибшая в последнее время работала фитнес-тренером и много времени проводила в спортзале, однако также имела клиентов в сфере интимных услуг.
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