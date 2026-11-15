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Выяснился мотив зверской расправы над девушкой на северо-востоке Москвы

SHOT: Преступник зарезал девушку на северо-востоке Москвы из-за ревности
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Мотивом расправы над девушкой на северо-востоке Москвы стала ревность её бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительной информации, вечером 14 ноября 38-летний мужчина пришёл в квартиру своей знакомой, к которой раньше питал нежные чувства. Между ними вспыхнула ссора, и подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом. Он разместил в соцсетях фотографию с места происшествия и написал, что погибшая издевалась над ним и «поплатилась» за это.

Совершив преступление, мужчина попытался свести счёты с жизнью. Его нашли и оперативно доставили в НИИ имени Склифосовского с тяжёлым ранением. По последним сведениям, подозреваемый умер.

Уточняется, что главным мотивом для убийства могла стать ревность. Предварительно, погибшая в последнее время работала фитнес-тренером и много времени проводила в спортзале, однако также имела клиентов в сфере интимных услуг.

Мария Моисеева

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