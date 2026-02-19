Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой
Проветривать квартиру зимой необходимо каждый день. Об этом россиянам рассказал генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев, передает mk.ru.
Эксперт отметил, что зимой в квартире важно поддерживать стабильную температуру и избегать резких колебаний. Оптимальные показатели для жилых помещений составляют от 18 до 22 градусов Цельсия. Для этого рекомендуется использовать комнатные термостаты. Также необходимо регулярно проветривать квартиру, хотя бы несколько минут в день.
Специалист порекомендовал установить на стену или окно приточные клапаны с подогревом воздуха. Эти устройства обеспечат постоянный приток свежего кислорода, предотвращая сквозняки и теплопотери. По мнению Золоева, зимой сонливость и усталость у жильцов часто связаны с накоплением углекислого газа и сухостью воздуха в квартире.
