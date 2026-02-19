Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой

19 февраля 2026, 19:11

Директор УК Золоев: Зимой нужно проветривать квартиру каждый день

Фото: iStock/victorass88

Проветривать квартиру зимой необходимо каждый день. Об этом россиянам рассказал генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев, передает mk.ru.