«Снегопад утихнет»: Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные
Синоптик Позднякова: погода на праздничных выходных в Москве будет благоприятной
В предстоящие праздничные выходные погода порадует жителей столичного региона. Снегопад утихнет и потеплеет. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, к праздничным выходным снежный коллапс закончится, а погода в Москве и Подмосковье наладится. В субботу, 21 февраля, сохранится небольшой снег.
«Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3–5 °С. В ночные часы ожидается -11…-13 °С, по региону столбик термометра может опуститься до -15 °С. Днем в субботу ожидается 5–7 °С ниже нуля. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
22 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит около -10…-15 °С, а днем — порядка -3…-8 °С. В понедельник, 23 февраля, пройдет небольшой снег, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Так, в дневные часы ожидается -1…-6 °С.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что снежный циклон «Валли», накрывший Москву в четверг, отправится пойдет в сторону Петербурга, на север.
«Сейчас поднимается чуть восточнее Москвы. Ярославлю и Владимиру может достаться, а дальше на восток он не поднимется. В Москве с 18:00 до 21:00 снег начнет затухать по интенсивности», — отметил эксперт.
Он добавил, что помимо снегопадов, циклон принес в столичный повышение температуры.