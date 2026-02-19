«Снегопад утихнет»: Москвичам рассказали о погоде на праздничные выходные

19 февраля 2026, 17:36

Синоптик Позднякова: погода на праздничных выходных в Москве будет благоприятной

Фото: iStock/Preto_perola

В предстоящие праздничные выходные погода порадует жителей столичного региона. Снегопад утихнет и потеплеет. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, к праздничным выходным снежный коллапс закончится, а погода в Москве и Подмосковье наладится. В субботу, 21 февраля, сохранится небольшой снег.





«Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3–5 °С. В ночные часы ожидается -11…-13 °С, по региону столбик термометра может опуститься до -15 °С. Днем в субботу ожидается 5–7 °С ниже нуля. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Сейчас поднимается чуть восточнее Москвы. Ярославлю и Владимиру может достаться, а дальше на восток он не поднимется. В Москве с 18:00 до 21:00 снег начнет затухать по интенсивности», — отметил эксперт.