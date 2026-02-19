Юрист рассказал, что грозит россиянам за проживание без временной регистрации
Если гражданин покинул постоянное место жительства, зафиксированное в паспорте как адрес постоянной регистрации, и переехал в другой субъект на срок более 90 дней, он обязан получить регистрацию по месту пребывания. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Граждане, не оформившие временную регистрацию по месту пребывания, могут столкнуться с отказами при трудоустройстве, а также получить отказ в предоставлении медицинских и социальных услуг. Более того, отсутствие временной регистрации может привести к административной ответственности, подчеркнул юрист.
Он отметил, что постоянная и временная регистрации не взаимозаменяемы. Каждый гражданин имеет регистрацию по месту жительства. При этом временная регистрация не отменяет постоянную.
Хаминский добавил, что проживание без временной регистрации более 90 дней может повлечь административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для проживающего и от 2 до 7 тысяч рублей для владельца жилья. Однако, если гражданин зарегистрирован по месту жительства в том же регионе России, к ответственности он привлечён не будет.
