Юрист рассказал, что грозит россиянам за проживание без временной регистрации

19 февраля 2026, 18:40

Юрист Хаминский: за проживание без временной регистрации грозит штраф

Фото: iStock/TannySolt

Если гражданин покинул постоянное место жительства, зафиксированное в паспорте как адрес постоянной регистрации, и переехал в другой субъект на срок более 90 дней, он обязан получить регистрацию по месту пребывания. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.