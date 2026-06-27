Россиянам рассказали, как правильно разбираться с накопившимися долгами
Финансист Хохлов рассказал, как сформировать резерв при долговой нагрузке
Исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов объяснил, как формировать финансовый резерв при долгах.
В беседе с RT специалист подчеркнул: подушка безопасности нужна для защиты, а не для заработка. Главное в ней — надёжность и доступность средств, а не доходность.
Хохлов посоветовал сначала оценить структуру задолженности. По его словам, просроченные кредиты требуют немедленного погашения — они портят кредитную историю и увеличивают расходы.
«Долгосрочные кредиты — ипотека, рассрочка — позволяют параллельно формировать резерв, если выплаты идут по графику. А вот краткосрочные займы лучше закрывать как можно раньше, после чего оставшуюся часть дохода направлять в накопления», — добавил он.Эксперт рекомендовал иметь запас на три-шесть месяцев, но при долгах считать от обязательных трат: продукты, ЖКХ, лекарства, платежи по кредитам.