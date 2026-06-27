Россиянам рассказали, как правильно разбираться с накопившимися долгами

27 июня 2026, 20:17

Финансист Хохлов рассказал, как сформировать резерв при долговой нагрузке

Фото: Istock/mizar_21984

Исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов объяснил, как формировать финансовый резерв при долгах.





В беседе с RT специалист подчеркнул: подушка безопасности нужна для защиты, а не для заработка. Главное в ней — надёжность и доступность средств, а не доходность.



Хохлов посоветовал сначала оценить структуру задолженности. По его словам, просроченные кредиты требуют немедленного погашения — они портят кредитную историю и увеличивают расходы.

«Долгосрочные кредиты — ипотека, рассрочка — позволяют параллельно формировать резерв, если выплаты идут по графику. А вот краткосрочные займы лучше закрывать как можно раньше, после чего оставшуюся часть дохода направлять в накопления», — добавил он.