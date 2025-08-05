В России могут исчезнуть почти 130 малых городов

05 августа 2025, 11:48

РАНхиГС: около 130 малых городов России могут исчезнуть

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

За последние десять лет численность населения в малых городах России сократилась на 314,5 тысячи человек, что ставит под угрозу существование около 130 таких населённых пунктов. Об этом свидетельствуют данные нового исследования РАНхиГС.





Авторы работы связывают ухудшение ситуации с сокращением населения, снижением занятости и уменьшением числа представителей малого и среднего бизнеса. Особенно сильное сокращение произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных населённых пунктах депрессивных регионов.





«Процесс сжатия малых городов может продолжаться на протяжении нескольких поколений», – пояснил заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов, слова которого приводят «Известия».