Россиянам рассказали, как правильно выбирать клубнику
При выборе садовой земляники, продающейся под названием клубники, не следует покупать ягоды, которые текут, имеют мятый вид или хотя бы одну заплесневелую в контейнере. Об этом рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
По ее словам, которые приводит URA.RU, свежесть и спелость клубники можно определить по запаху — она должна обладать ярким ягодным ароматом. Также важным показателем является состояние чашелистика — зеленой короны на кончике ягоды. Если он выглядит подвявшим, буроватым или скрученным, это может указывать на то, что клубнику долго хранили или везли издалека.
Эксперт порекомендовала выбирать ягоды с ярким зеленым «хвостиком». Она также посоветовала покупать клубнику в небольших контейнерах и не приобретать ту, которую пересыпают из ящиков на прилавок, а затем в пакет, — такие ягоды быстро портятся. Если земляника какое-то время находилась на улице в жару, это также снижает срок ее дальнейшего хранения.
