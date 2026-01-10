Россиянам рассказали, как правильно «законсервировать» дачу после зимних каникул
Депутат Чаплин назвал правила сохранения имущества на дачах после праздников
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации по сохранению загородного имущества после окончания праздников.
В беседе с «RT» Чаплин посоветовал полностью обесточить дом через вводной щиток, чтобы избежать короткого замыкания. Кроме этого, необходимо слить воду из всех систем водоснабжения и отопления для защиты труб от разрыва.
«Не забудьте о надёжном закрытии всех окон, форточек, вентиляционных решёток и других технических отверстий. Это не только от холода, но и от непрошеных гостей, как животных, так и людей. Проверьте замки на калитке и дверях дома, убедитесь в их исправности», — сказал председатель.По словам депутата, продукты и семена нужно вывезти или упаковать. На участке следует убрать мусор и занести мебель. Помимо этого, Чаплин посоветовал предупредить соседей об отъезде и оставить им контакты.