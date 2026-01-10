Россиянам рассказали, как правильно «законсервировать» дачу после зимних каникул

10 января 2026, 21:01

Депутат Чаплин назвал правила сохранения имущества на дачах после праздников

Фото: Istock/Zvozdochka

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации по сохранению загородного имущества после окончания праздников.





В беседе с «RT» Чаплин посоветовал полностью обесточить дом через вводной щиток, чтобы избежать короткого замыкания. Кроме этого, необходимо слить воду из всех систем водоснабжения и отопления для защиты труб от разрыва.

«Не забудьте о надёжном закрытии всех окон, форточек, вентиляционных решёток и других технических отверстий. Это не только от холода, но и от непрошеных гостей, как животных, так и людей. Проверьте замки на калитке и дверях дома, убедитесь в их исправности», — сказал председатель.