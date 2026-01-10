Достижения.рф

Турмаршрут «Золотое кольцо» пополнится десятками новых пунктов

Фото: iStock/saiko3p

Туристический маршрут «Золотое кольцо» России планируют расширить на 49 населенных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



По его словам, в список впервые войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. К 60-летию маршрута в 2027 году его решили существенно обновить. Чернышенко добавил, что расширение должно повысить туристическую привлекательность регионов, входящих в «Золотое кольцо».

Обновленный маршрут, помимо уже известных городов, включит Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области. Также в список войдут села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, а также Нижний Новгород, Выкса и Городец в Нижегородской области.

Екатерина Коршунова

