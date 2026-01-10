Турмаршрут «Золотое кольцо» пополнится десятками новых пунктов
Туристический маршрут «Золотое кольцо» России планируют расширить на 49 населенных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, в список впервые войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. К 60-летию маршрута в 2027 году его решили существенно обновить. Чернышенко добавил, что расширение должно повысить туристическую привлекательность регионов, входящих в «Золотое кольцо».
Обновленный маршрут, помимо уже известных городов, включит Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области. Также в список войдут села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, а также Нижний Новгород, Выкса и Городец в Нижегородской области.
Читайте также: