Турмаршрут «Золотое кольцо» пополнится десятками новых пунктов

10 января 2026, 17:42

Маршрут «Золотое кольцо» расширят на 49 населенных пунктов

Фото: iStock/saiko3p

Туристический маршрут «Золотое кольцо» России планируют расширить на 49 населенных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.