Названы самые перспективные профессии в 2026 году

РИА Новости: самыми стабильными в 2026 году будут профессии на стыке технологий
Фото: iStock/littlehenrabi

Стали известны самые перспективные профессии в 2026 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.



В текущем году наиболее перспективными и стабильными станут профессии, объединяющие технологии, анализ данных и конкретную отрасль, например, инженерия, финансы, медицина или торговля.

Кроме того, помимо традиционных профессиональных, так называемых «жестких» навыков, всё большее значение приобретают «мягкие» навыки. Особое внимание уделяется адаптивности, способности к обучению и умению работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями как с инструментами, добавили в пресс-службе.

