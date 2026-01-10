Названы самые перспективные профессии в 2026 году

10 января 2026, 17:05

РИА Новости: самыми стабильными в 2026 году будут профессии на стыке технологий

Фото: iStock/littlehenrabi

Стали известны самые перспективные профессии в 2026 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.