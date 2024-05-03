Россиянам рассказали, как предотвратить выгорание на работе

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Психолог Ольга Романив заявила, что предотвратить выгорание на работе помогут физическая активность, релаксация, хобби и увлечения, а также общение с близкими.
Она добавила, что эмоциональной разгрузке и отдыху от работы способствуют правильное питание, ограничение цифрового мира, рефлексия и качественный сон. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула и важность профессиональной психологической помощи для человека в таких вопросах.
А карьерный эксперт Алёна Гамынина заявила, что для того, чтобы определиться с профессией необходимо осознать свои ценности и принципы, которые ориентируют в выборе работы, а также определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна. Немаловажным фактором в этом вопросе является выбор цели и мотивации своей профессиональной деятельности.
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А карьерный эксперт Алёна Гамынина заявила, что для того, чтобы определиться с профессией необходимо осознать свои ценности и принципы, которые ориентируют в выборе работы, а также определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна. Немаловажным фактором в этом вопросе является выбор цели и мотивации своей профессиональной деятельности.
«Если вы обнаружите в себе желание помогать людям и бороться за справедливость, то можете стать волонтёром. Оказывая помощь людям, вы реализуете свои моральные принципы. Это позволит ощутить удовлетворение от своей работы», — пояснила в беседе с RT Гамынина.Ранее Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.
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Мелисса Тимофеева