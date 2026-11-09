Россиянам рассказали, как привычка пить кофе вместо чая ударяет по кошельку
Привычка выбирать натуральный кофе вместо чая может увеличить месячную стоимость домашних завтраков примерно на 467–670 рублей, следует из расчётов «Индекса завтрака» Life.ru по ценам Росстата в российских регионах.
Для сравнения использовался одинаковый завтрак из двух яиц, молока, сливочного масла и пшеничного хлеба, менялся только напиток: два грамма чёрного байхового чая заменяли десятью граммами натурального кофе. В Москве ежедневный кофе вместо чая добавляет к стоимости завтраков около 532 рублей за месяц. В Тыве прибавка составляет примерно 544 рубля, а в Тюменской области может доходить примерно до 670 рублей.
При этом основной чек всё равно формирует не напиток, а продукты. Расчёты показывают, что значительную часть региональной разницы создают яйца, хлеб, молоко и сливочное масло.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru отметил, что разница примерно в 17–18 рублей за один завтрак выглядит небольшой, однако при ежедневной покупке за месяц складывается в сумму, сопоставимую, например, с оплатой мобильной связи или подписки на онлайн-кинотеатр.
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