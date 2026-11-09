Россиянам рассказали, как привычка пить кофе вместо чая ударяет по кошельку

09 ноября 2026, 12:23

Life.ru: до 670 рублей дорожает завтрак при выборе кофе вместо чая

Фото: iStock/iWichy

Привычка выбирать натуральный кофе вместо чая может увеличить месячную стоимость домашних завтраков примерно на 467–670 рублей, следует из расчётов «Индекса завтрака» Life.ru по ценам Росстата в российских регионах.