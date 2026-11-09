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Россиянам рассказали, как привычка пить кофе вместо чая ударяет по кошельку

Life.ru: до 670 рублей дорожает завтрак при выборе кофе вместо чая
Фото: iStock/iWichy

Привычка выбирать натуральный кофе вместо чая может увеличить месячную стоимость домашних завтраков примерно на 467–670 рублей, следует из расчётов «Индекса завтрака» Life.ru по ценам Росстата в российских регионах.



Для сравнения использовался одинаковый завтрак из двух яиц, молока, сливочного масла и пшеничного хлеба, менялся только напиток: два грамма чёрного байхового чая заменяли десятью граммами натурального кофе. В Москве ежедневный кофе вместо чая добавляет к стоимости завтраков около 532 рублей за месяц. В Тыве прибавка составляет примерно 544 рубля, а в Тюменской области может доходить примерно до 670 рублей.

При этом основной чек всё равно формирует не напиток, а продукты. Расчёты показывают, что значительную часть региональной разницы создают яйца, хлеб, молоко и сливочное масло.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru отметил, что разница примерно в 17–18 рублей за один завтрак выглядит небольшой, однако при ежедневной покупке за месяц складывается в сумму, сопоставимую, например, с оплатой мобильной связи или подписки на онлайн-кинотеатр.

Анастасия Чинкова

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