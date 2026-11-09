Юрист перечислила условия возврата денег за ранее купленный билет на концерт

09 ноября 2026, 12:02

Юрист Ярмуш: покупатель может вернуть деньги за билет на концерт в случае болезни

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Потребитель вправе вернуть ранее купленный билет на мероприятие и получить обратно деньги. В преддверии Нового года многие заранее приобретают билеты на развлекательные мероприятия, и если планы за это время поменяются или покупатель заболеет, деньги за пропущенный праздник можно вернуть.





Как рассказала в беседе с Москвой 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, если просто не захочется идти на спектакль, елку и так далее или этому помешают внезапно возникшие причины, важно успеть не позднее чем за 10 дней до начала представления написать заявление о возврате в организацию или оператору, приложив также билет и копию паспорта. Тогда удастся получить обратно всю потраченную сумму.



Но если сделать это за 5 дней до события, перечислят только 50% от стоимости билета, за 3 дня можно рассчитывать лишь на возврат в 30%, а когда до начала мероприятия остается меньше 3 дней, организаторы имеют право не возвращать средства, подчеркнула юрист.





«Другое дело, если человек вдруг заболел или у него умер близкий родственник. В этом случае билет можно вернуть даже в день проведения мероприятия, но не позднее. Для этого нужно так же обратиться с письменным заявлением, приложив к нему, кроме копии паспорта и билета, копии больничного листа либо свидетельства о смерти плюс документа, подтверждающего родство», – пояснила Ярмуш.