Россиянам рассказали, как проверить батареи перед началом отопительного сезона
Исполнительный директор СберСтрахования Никита Тырин заявил, что перед стартом отопительного сезона жильцам стоит осмотреть радиаторы, краны и соединения с трубами. Так люди вовремя заметят возможную протечку.
В беседе с RT эксперт сообщил, что пока батареи холодные, проще увидеть старые следы протечек: рыжие подтёки на стыках, белый налёт возле резьбы, тёмные разводы на стене. Стоит проверить краны, гайки и кран Маевского.
«Если резьба влажная, стоит заранее подать заявку в управляющую компанию, пока мастера не так сильно загружены», — отметил Никита Сергеевич.Тырин добавил, что после подачи тепла нужно осматривать радиаторы ещё несколько раз в течение первой недели. Ровный гул или редкое бульканье в первые часы — норма. Но постоянный шум и неравномерный прогрев указывают на воздух. Выпустить его можно через кран Маевского.
Специалист рассказал, что при протечке не нужно разбирать соединения и подтягивать гайки, а перекрывать вентили перед батареей необходимо только при наличии перемычки между трубами. В остальных случаях — только вызов аварийной службы.