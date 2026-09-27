Россиянам рассказали, как проверить батареи перед началом отопительного сезона

27 сентября 2026, 15:44

Фото: Istock/Vlad Yushinov

Исполнительный директор СберСтрахования Никита Тырин заявил, что перед стартом отопительного сезона жильцам стоит осмотреть радиаторы, краны и соединения с трубами. Так люди вовремя заметят возможную протечку.





В беседе с RT эксперт сообщил, что пока батареи холодные, проще увидеть старые следы протечек: рыжие подтёки на стыках, белый налёт возле резьбы, тёмные разводы на стене. Стоит проверить краны, гайки и кран Маевского.

«Если резьба влажная, стоит заранее подать заявку в управляющую компанию, пока мастера не так сильно загружены», — отметил Никита Сергеевич.