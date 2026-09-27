Россиян предупредили о мошенниках на сайтах с готовыми домашними заданиями

27 сентября 2026, 14:36

Фото: Istock/fizkes

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что с началом учебного года дети активнее пользуются образовательными сервисами, соцсетями и приложениями. В этот период важно помнить о безопасности в интернете.





В беседе с RT эксперт предупредил, что мошенники собирают номера телефонов и персональные данные на сайтах с готовыми домашними заданиями. Затем они звонят от имени «директора школы» или пытаются получить доступ к электронному дневнику.



Школьники, по словам доцента, тоже могут столкнуться с вредоносными программами под видом сервисов с искусственным интеллектом.

«Выбирайте официальные источники для установки приложений», — рекомендовал доцент.