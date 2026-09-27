Россиян предупредили о мошенниках на сайтах с готовыми домашними заданиями
Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что с началом учебного года дети активнее пользуются образовательными сервисами, соцсетями и приложениями. В этот период важно помнить о безопасности в интернете.
В беседе с RT эксперт предупредил, что мошенники собирают номера телефонов и персональные данные на сайтах с готовыми домашними заданиями. Затем они звонят от имени «директора школы» или пытаются получить доступ к электронному дневнику.
Школьники, по словам доцента, тоже могут столкнуться с вредоносными программами под видом сервисов с искусственным интеллектом.
«Выбирайте официальные источники для установки приложений», — рекомендовал доцент.Щербаченко добавил ещё одну схему — обещания лёгкого заработка в соцсетях. Кроме того, преступники создают фейковые интернет-магазины канцтоваров и гаджетов с низкими ценами. Эксперт призвал не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные аккаунтов и коды из СМС незнакомым людям.