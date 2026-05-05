Россиянам рассказали, как себя вести во время грозы

05 мая 2026, 22:02

Спасатель Щетинин: Нельзя прятаться от грозы под деревьями

Грозу ни в коем случае нельзя пережидать под деревьями, лучше спрятаться в помещении и держаться подальше от окон. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.





По его словам, в грозу лучше всего не выходить на улицу и остаться дома. Однако если непогода застала на улице, то лучше всего спрятаться в кафе и не подходить близко к витринам и дверям, поскольку порыв ветра может сорвать неустойчивую конструкцию, которая прилетит в стекло. Кроме того, можно переждать грозу в подъезде жилого дома.





«Не стоит «рисковать жизнью» и стоять под деревьями или рекламными щитами. Старайтесь уходить от таких вещей в сторону. Подземный переход тоже имеет способность укрывать довольно неплохо. Переждать грозу и молнию проще в машине, потому что там наиболее безопасное место», — отметил Щетинин в разговоре с RT.