Россиянам рассказали, как себя вести во время грозы
Спасатель Щетинин: Нельзя прятаться от грозы под деревьями
Грозу ни в коем случае нельзя пережидать под деревьями, лучше спрятаться в помещении и держаться подальше от окон. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
По его словам, в грозу лучше всего не выходить на улицу и остаться дома. Однако если непогода застала на улице, то лучше всего спрятаться в кафе и не подходить близко к витринам и дверям, поскольку порыв ветра может сорвать неустойчивую конструкцию, которая прилетит в стекло. Кроме того, можно переждать грозу в подъезде жилого дома.
«Не стоит «рисковать жизнью» и стоять под деревьями или рекламными щитами. Старайтесь уходить от таких вещей в сторону. Подземный переход тоже имеет способность укрывать довольно неплохо. Переждать грозу и молнию проще в машине, потому что там наиболее безопасное место», — отметил Щетинин в разговоре с RT.
Однако спасатель уточнил, что автомобиль не должен быть припаркован под деревьями и столбами. Также эксперт призвал внимательно следить за детьми и никуда их не отпускать.