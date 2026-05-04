Подмосковные спасатели вызволили из погреба 80-килограммового алабая

04 мая 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса достали из погреба частного дома в Сергиево-Посадском городском округе крупную собаку породы алабай. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила владелица дома в деревне Шапилово. Женщина сообщила, что её собака по кличке Норочка по неосторожности провалилась в трёхметровый погреб. Самостоятельно вытащить 80-килограммового питомца хозяйка не смогла.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели попросили хозяйку надеть на собаку намордник. После этого специалисты спустились в погреб, аккуратно переложили алабайку на мягкие носилки и подняли на поверхность с помощью спасательной верёвки. К счастью, падение не причинило животному травм. Освободившись, Норочка сразу отправилась по своим делам», – рассказал заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Роман Макаров.