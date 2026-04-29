Подмосковные спасатели освободили из запертого дома трёхлетнего ребёнка
Трёхлетний ребёнок случайно запер дверь частого дома изнутри на щеколду, когда его мать на минуту вышла в тамбур. Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в деревне Старое Село Можайского округа. Звонок от женщины, которая не смогла вернуться обратно в дом, поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» около полудня 28 апреля.
«Оперативно прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и вскрыли дверь слесарным инструментом. Ни оставшийся в доме малыш, ни его мама не пострадали», — говорится в сообщении.Спасатели посоветовали не оставлять ребёнка одного в помещении с включёнными электроприборами и газовым оборудованием и установить замки, которые можно открывать снаружи ключом, а от щеколд временно отказаться.