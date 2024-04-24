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Россиянам рассказали, как сэкономить на куличах и пасхе

Экономист Зубец: сэкономить в Пасху можно, если праздновать с родственниками
24 апреля 2024, 19:20
Фото: iStock/a-lesa

Фото: iStock/a-lesa

Традиционный набор пасхальных продуктов в России за последние три года подорожал на 35%. Теперь кулич, творожная пасха и десяток яиц обойдутся по меньшей мере в 1 105 рублей.
По словам аналитиков, такой рост цен обусловлен резким подорожанием яиц и сахара. Первые, в свою очередь, за представленный период выросли в цене на 50%. В результате, подорожали ингредиенты для кулича – на 10%, а для творожной пасхи – на 6%, рассказала гендиректор аналитического агентства Марина Петрова.

В вою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассчитала, сколько на приготовление кулича потратят жители Москвы и Московской области. Так, первые потратят 680 рублей, а жители Подмосковья – 589 рублей.



«Нельзя говорить, что это кратное удорожание и у людей нет возможности купить продукты. На самом деле у нас есть повышение доходов наряду с повышением цен», – сообщил в беседе с «Москвой 24» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
При этом специалист посоветовал россиянам, которые всё же хотят сэкономить, объединиться для празднования с семьёй, коллективом или соседями. Так получится купить ингредиенты с меньшими затратами.

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#пасха
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#россияне
#традиции
#цены
«Нам большие размеры не нужны»: сексолог высказалась об интимной операции Лепса
Сексолог Савская: желающим увеличить пенис мужчинам надо обращаться к психологам
24 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Российский певец Григорий Лепс за кулисами премии «Шансон года» признался, что перенёс интимную операцию. Однако она имела побочный эффект – привела к уменьшению полового органа. Слова артиста приводит «МК».
Артист не раскрыл, какую именно операцию сделал, но, судя по описанию, операция явно требовалась певцу из-за проблем со здоровьем, а не для эстетики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала сексолог Ольга Савская.

К интимным операциям принято относить увеличение полового органа, его выпрямление в случае врождённой патологии. Однако к такому роду вмешательств относятся и удаление различных папиллом, прыщей, которые могут быть первыми признаками онкологии, обрезание крайней плоти и даже операции на мочевом пузыре. В целом, интимные операции включают любые процедуры в области паха и внутренних органах, расположенных вблизи полового члена.

При этом Савская подчеркнула, что эстетические операции, как правило, делают мужчины с комплексом неполноценности.

«Все эти операции, которые я перечислила, здесь нет стопроцентной гарантии, что все пройдёт хорошо. Если мужчины делают операции только для эстетики, по психологической причине, то это, как правило, не срабатывает, поскольку такие проблемы нужно решать через психологию. Но, возможно, будет какая-то иллюзия. Ведь мужчина делает это не для себя, а для своей самооценки, и чтобы женщина оценила. Большие размеры женщине вообще не нужны, поскольку объём влагалища составляет 10-12 сантиметров. Поэтому порой мужчины делают операции, которые им вообще не нужны», – пояснила сексолог.
Также врач отметила, что любая операции в интимной зоне требует реабилитации и полного восстановления, срок которого зависит от типа вмешательства. При этом эстетические операции могут нести различные риски, поскольку введённые в половой орган шарики, иные инородные предметы для увеличения, а также силикон и гиалуроновая кислота могут скатываться, уходить из органа в другие полости организма. Также нередки случаи развития онкологии после подобных операций.

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Поцелуи Николая II и воровская удача: Что вы не знали о Пасхе
24 апреля 2024, 19:18

Фото: iStock/RomoloTavani

Пасха — один их самых важных и самых древних православных праздников. За многовековой историей скрываются десятки крайне необычных пасхальных традиций.
О самых интересных обычаях празднования Пасхи расскажет редакция «Радио 1».

История Пасхи


Пасха — самый главный праздник православных христиан. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.

Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти. Ночью ангел-губитель спустился в Египет и действительно не тронул ни одного еврейского ребенка — прошел мимо них, а ягненок, то есть пасхальный агнец, стал символом жертвенности.

Традиции Пасхи


В пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», на то что им отвечают — «Воистину воскрес!». При этом в субботу перед праздником христиане собираются в храмах на всенощное бдение, а с собой берут традиционные пасхальные угощения — крашенные яйца, куличи и творожные пасхи.

У христиан также принято биться яйцами. Несколько человек берут сваренные вкрутую крашеные яйца и бьют их друг о друга скорлупой. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца останется целой. Считается, что тому, чьё яйцо уцелело, удача будет сопутствовать весь будущий год.

Однако, эти пасхальные традиции известны всем с раннего детства. На самом деле, в раннем христианстве существовало множество обычаев, которые современному верующему могут показаться крайне странными.

В Египте «крашенками» защищались от невзгод


Христианская традиция красить яйца к Пасхе зародилась ещё в древнем Египте. Как известно, сегодня красный цвет им придают при помощи луковой шелухи. Такая же традиция существовала и во времена фараонов, когда красный цвет яиц ассоциировали с кровью Христовой.

В Египте крашенные яйца не съедали. Их расписывали, а затем расставляли по дому. Считалось, что «крашенки» защитят жилище от пожаров, бурь, наводнений и прочих природных бедствий.

Христование «высших» с «низшими»


Во времена имперской России на Пасху высшие сословия всегда христовались с низшими. Так, хозяева троекратно целовались со слугами и подчинёнными. Не исключением были и сами российские императоры.

Стараясь стать ближе к русскому народу, император Николай II, согласно отчёту за 1904 год, перецеловал 1730 «мужиков».

Как Пасху отмечают воры


Несмотря на то, что воровство в христианстве считается смертным грехом, бандиты также отмечают Пасху и даже имеют свои традиции к этому празднику. Считается, что вору, который сможет украсть у прихожанина что-то дорогое во время богослужения, будет сопутствовать удача на протяжении всего грядущего года.

Шведы к Пасхе наряжаются в ведьм


В Швеции Пасху принято отмечать уж совсем необычным образом. Согласно шведской легенде, в ночь перед Пасхой ведьмы собирались на горе Блокула и устраивали там шабаш. Теперь на этот праздник девочки наряжаются в ведьм и ходят по домам с медными чайниками, в которые собирают сладости.

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#пасха
#православие
#христиане
#праздник
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Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
24 апреля 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов поздравил с Днём рождения сына военнослужащего-участника спецоперации. Он вручил мальчику подарок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олегу исполнилось шесть лет. Он посещает детский сад. Воспитатели отмечают интерес мальчика к творческим занятиям. Он с удовольствием участвует в муниципальных конкурсах, занимая призовые места», – рассказал Шувалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что у мальчика есть старшие брат и сестра, и вместе с мамой они ждут возвращения отца.

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#московская область
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Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
24 апреля 2024, 18:40

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Директор одной из фирм Бородина Василий Ворожбит заявил, что замминистра обороны Тимур Иванов и проходящий по его делу Сергей Бородин недавно вместе ездили на рыбалку. Об этом сообщает RT.
Ворожбит поделился, что задержание Иванова и Бородина для него является полной неожиданностью. Он рассказал, что несколько лет назад ему предложили должность директора агрокомплекса «Русское село».

«Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях», — цитирует Ворожбита RT.

Отмечается, что последний раз собеседник RT видел Бородина неделю назад, после чего тот не выходил на связь.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#минобороны рф
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В Подмосковье подготовили девять уникальных площадок для «Диктанта Победы»
24 апреля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области подготовили площадки для написания «Диктанта Победы», в том числе девять уникальных, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Патриотическая акция пройдёт 26 апреля.
Тест можно написать онлайн на сайте. Также проверить знания о Великой Отечественной войне можно будет более чем на 27 тысячах офлайн-площадках по всему миру. Некоторые будут находиться в необычных местах.
«Подмосковное отделение «Единой России» подготовило девять уникальных площадок. В этом году в их число вернётся Перемиловская высота. Также диктант будут писать в Музее памяти Зои Космодемьянской, в Партизанской деревне парка «Патриот», в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», Военно-Техническом музее в Черноголовке, Музее «Бородино», – рассказал Брынцалов.
Помимо этого, уникальными площадками в этом году станут Российский университет кооперации, региональное отделение Росгвардии и аэропорт Шереметьево.

Ранее зампред Мособлдумы Олег Рожнов рассказал «Радио 1», что в этом году «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.

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#диктант
#диктант победы
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#игорь брынцалов
#единая россия
#московская область
#подмосковье
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День рождения Петербурга отметят стилизованным забегом Петров Первых
24 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Приморском парке Победы 26 мая пройдёт благотворительный забег «Бегом с Дневником».
Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

Отмечается, что участие в нем бесплатное. Надо только зарегистрироваться. Костюмы выдадут на мероприятии. Однако свои атрибуты приветствуются: треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Он будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года. В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск. Мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#забег
#санкт-петербург
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Подмосковные коммунальщики перейдут в майские праздники на усиленный режим работы
24 апреля 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В предстоящие выходные дни и майские праздники работа коммунальных служб продолжится в штатном режиме. Кроме того, будут ведены дополнительные меры, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В майские праздники 10 филиалов коммунальных служб Подмосковья переходят на режим повышенной готовности, чтобы обеспечить население услугами водоснабжения и водоотведения в шести городских округах Восточного Подмосковья: Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Шатуре, Лосино-Петровском, Электростали и Богородском», – говорится в сообщении.
Для предупреждения технологических сбоев и своевременной ликвидации их последствий на праздники организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала.

В министерстве отметили, что в выходные дни подмосковные коммунальщики будут патрулировать места особой опасности, в том числе объекты возможного подтопления и аварийные участки сетей.

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#работа
#коммунальные службы
#московская область
#подмосковье
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В Кашире проводят установку новых автобусных остановок
24 апреля 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире продолжается обновление и установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Новые остановочные комплексы уже установены в деревнях Елькино, Каменка, Токарево, Бурцево, Батькополье и Домнинки городского округа Кашира.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными. Также он обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты, по словам губернатора, очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что остановки выполнены из темного закалённого стекла и металлических профилей.

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#андрей воробьёв
#остановки
#субботник
#кашира
#подмосковье
#благоустройство
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«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
24 апреля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ремонт игровых элементов, а также покрытия и ограждений проводят на детских площадках в городском округе Кашира, о сроках проведения работ жителей оповещают специальные стикеры, которые наклеивают на сломанный инвентарь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сотрудники окружного МБУ «Благоустройство» проводят ежедневный мониторинг состояния детских площадок. Главная задача этих проверок — выявить нарушения, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни детей. При обнаружении нарушений работники «Благоустройства» проводят текущий ремонт, а если восстановление невозможно, заменяют повреждённый элемент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в Кашире ремонтные работы провели во дворах у дома №19 по Центральной улице, у домов №№2 и 4 по улице Металлистов и у домов №№21 и 23 по Советскому проспекту.

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#кашира
#детские площадки
#ремонт
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