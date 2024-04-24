Россиянам рассказали, как сэкономить на куличах и пасхе

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Традиционный набор пасхальных продуктов в России за последние три года подорожал на 35%. Теперь кулич, творожная пасха и десяток яиц обойдутся по меньшей мере в 1 105 рублей.
По словам аналитиков, такой рост цен обусловлен резким подорожанием яиц и сахара. Первые, в свою очередь, за представленный период выросли в цене на 50%. В результате, подорожали ингредиенты для кулича – на 10%, а для творожной пасхи – на 6%, рассказала гендиректор аналитического агентства Марина Петрова.
В вою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассчитала, сколько на приготовление кулича потратят жители Москвы и Московской области. Так, первые потратят 680 рублей, а жители Подмосковья – 589 рублей.
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В вою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассчитала, сколько на приготовление кулича потратят жители Москвы и Московской области. Так, первые потратят 680 рублей, а жители Подмосковья – 589 рублей.
«Нельзя говорить, что это кратное удорожание и у людей нет возможности купить продукты. На самом деле у нас есть повышение доходов наряду с повышением цен», – сообщил в беседе с «Москвой 24» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.При этом специалист посоветовал россиянам, которые всё же хотят сэкономить, объединиться для празднования с семьёй, коллективом или соседями. Так получится купить ингредиенты с меньшими затратами.
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Анастасия Чинкова