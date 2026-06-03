Россиянам рассказали, как сэкономить на путевке в Турцию
Турэксперт Ансталь: тур в Турцию на двоих можно купить за 120 тысяч
Турция на сегодняшний день не имеет конкурентов и является самым популярным летним направлением для россиян. Об этом рассказала турэксперт Наталия Ансталь.
По ее словам, конкуренцию Турции могло бы составить направление с более низкими ценами на отдых. Однако сейчас другие страны предлагают путевки со слишком высокой стоимостью. В Турции сейчас же начинается разгар сезона, и спрос среди россиян остается традиционно высоким.
«Турцию выбирают ежегодно из-за сервиса, и пересматривать этот выбор из-за появления какой-то конкуренции не стоит. Тем более что о плановом снижении цен на летние туры в Турцию говорить не приходится — это стабильно самое востребованное направление», — отметила Ансталь в разговоре с Life.ru.
При этом на поездке можно сэкономить, если купить тур не за несколько месяцев, а за несколько дней до вылета. По словам эксперта, «горящих» путевок в этом сезоне будет много. Благодаря им можно будет улететь в хороший отель по системе «все включено» тысяч за 100–120 на двоих дней на 8. Для тех, кто не привязан к датам, это реальный шанс отдохнуть вдвое дешевле, заключила Ансталь.