Россиянам рассказали, как сэкономить на путевке в Турцию

03 июня 2026, 16:06

Турэксперт Ансталь: тур в Турцию на двоих можно купить за 120 тысяч

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Турция на сегодняшний день не имеет конкурентов и является самым популярным летним направлением для россиян. Об этом рассказала турэксперт Наталия Ансталь.





По ее словам, конкуренцию Турции могло бы составить направление с более низкими ценами на отдых. Однако сейчас другие страны предлагают путевки со слишком высокой стоимостью. В Турции сейчас же начинается разгар сезона, и спрос среди россиян остается традиционно высоким.





«Турцию выбирают ежегодно из-за сервиса, и пересматривать этот выбор из-за появления какой-то конкуренции не стоит. Тем более что о плановом снижении цен на летние туры в Турцию говорить не приходится — это стабильно самое востребованное направление», — отметила Ансталь в разговоре с Life.ru.