Туристка сломала позвоночник в 24 местах на отдыхе в Таиланде

Британская туристка Бет Клуг упала с балкона отеля в Паттайе и получила тяжелые травмы. Об этом сообщает таблоид The Irish Sun.



Несчастный случай произошел 15 марта. Охранник 22-этажного здания услышал громкий звук и обнаружил в кустах у стены девушку, кричавшую от боли.

Туристку срочно госпитализировали. У нее диагностировали перелом позвоночника в 24 местах. Родные и близкие пострадавшей пытаются найти деньги на лечение и обратный перелет. Подруга туристки Ким Лайалл рассказала, что та не может двигать руками, поскольку они раздроблены.

Перед поездкой в Таиланд британка опубликовала селфи из аэропорта, в подписи указав «начало настоящего тайского приключения». Власти не уточняют, употребляла ли она алкоголь в течение ночи.

Лидия Пономарева

