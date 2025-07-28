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В Госдуме высказались о перспективах вступления Австрии в НАТО

Депутат Никонов: Вена вряд ли откажется от нейтралитета
Фото: Istock/TomasSereda

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова начать обсуждение возможного присоединения к Североатлантическому альянсу, объяснив это «внешней политикой России».



До этого момента Австрия сохраняла нейтралитет в отношении РФ. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение, что австрийские власти пойдут на такой шаг.

«Думаю, в обозримой перспективе не откажется [от нейтралитета]. Для отказа надо денонсировать многосторонний договор 1955 года. Вряд ли австрийцы на это решатся», — отметил парламентарий.
Многосторонний договор 1955 года был заключён между СССР, США, Великобританией и Францией. Документ запрещает Австрии вступать в какой-либо политический или экономический союз с Германией. Подписание соглашения положило конец оккупации страны войсками четырёх держав и восстановило её суверенитет на границах 1938 года.
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