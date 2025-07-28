В Госдуме высказались о перспективах вступления Австрии в НАТО
Депутат Никонов: Вена вряд ли откажется от нейтралитета
Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова начать обсуждение возможного присоединения к Североатлантическому альянсу, объяснив это «внешней политикой России».
До этого момента Австрия сохраняла нейтралитет в отношении РФ. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение, что австрийские власти пойдут на такой шаг.
«Думаю, в обозримой перспективе не откажется [от нейтралитета]. Для отказа надо денонсировать многосторонний договор 1955 года. Вряд ли австрийцы на это решатся», — отметил парламентарий.Многосторонний договор 1955 года был заключён между СССР, США, Великобританией и Францией. Документ запрещает Австрии вступать в какой-либо политический или экономический союз с Германией. Подписание соглашения положило конец оккупации страны войсками четырёх держав и восстановило её суверенитет на границах 1938 года.