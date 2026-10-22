Россиянам рассказали, как сочетать золото и серебро в одном образе
Золото и серебро можно сочетать в одном образе, как и ювелирные украшения с бижутерией. Такой микс помогает сделать стиль более индивидуальным, если правильно подобрать фактуры, размеры и количество аксессуаров.
О том, как комбинировать украшения из разных металлов, 22 октября «Известиям» рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова. По её словам, не обязательно подбирать все изделия в одном оттенке: золотая цепочка может сочетаться с серебряными серьгами, а кольца из разных металлов — находиться на одной руке. Тем, кому такой контраст кажется непривычным, эксперт советует начать с двухцветных украшений.
Ещё один способ — распределить металлы по разным зонам. Например, серебряные украшения можно оставить возле лица, а золотые надеть на шею или руки. Небольшая деталь второго оттенка поможет объединить образ.
Изнова также рекомендует сочетать разные фактуры и материалы. Гладкий металл можно дополнить рельефными изделиями, тонкую цепочку — украшением с плотным плетением, а лаконичные кольца — объёмными моделями. Металл хорошо сочетается с жемчугом, эмалью, камнями и бисером.
Ювелирные изделия можно комбинировать с бижутерией. По словам эксперта, разнообразие форм и фактур позволяет экспериментировать с трендами без значительных затрат. Основой образа могут стать привычные украшения — любимое кольцо, серьги-пуссеты или цепочка, — а дополнить их можно более заметными аксессуарами.
«Необязательно выбирать между ювелирными украшениями и бижутерией или каждый раз подбирать изделия только одного оттенка металла. Намного интереснее смотреть на весь комплект целиком», — отмечает Изнова.При этом важно соблюдать баланс. Если главным акцентом становятся крупные серьги, шею лучше оставить свободной или ограничиться тонкой цепочкой. Несколько цепочек можно дополнить парой лаконичных колец или браслетом.
Для многослойных комплектов Изнова советует выбирать цепочки разной длины, чтобы они не сливались визуально. Браслеты могут отличаться оттенком металла, но выглядеть гармонично, если они близки по ширине.
При сочетании колец строгих правил меньше: тонкие модели можно носить вместе с одним крупным кольцом, а золото и серебро распределять между разными пальцами. Главное — оставить один заметный элемент, который станет основным акцентом композиции.