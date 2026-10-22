Россиянам рассказали, как сочетать золото и серебро в одном образе

22 октября 2026, 10:35

Сочетать золото и серебро проще всего через двухцветные украшения

Фото: istockphoto / theprint

Золото и серебро можно сочетать в одном образе, как и ювелирные украшения с бижутерией. Такой микс помогает сделать стиль более индивидуальным, если правильно подобрать фактуры, размеры и количество аксессуаров.





О том, как комбинировать украшения из разных металлов, 22 октября «Известиям» рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова. По её словам, не обязательно подбирать все изделия в одном оттенке: золотая цепочка может сочетаться с серебряными серьгами, а кольца из разных металлов — находиться на одной руке. Тем, кому такой контраст кажется непривычным, эксперт советует начать с двухцветных украшений.



Ещё один способ — распределить металлы по разным зонам. Например, серебряные украшения можно оставить возле лица, а золотые надеть на шею или руки. Небольшая деталь второго оттенка поможет объединить образ.



Изнова также рекомендует сочетать разные фактуры и материалы. Гладкий металл можно дополнить рельефными изделиями, тонкую цепочку — украшением с плотным плетением, а лаконичные кольца — объёмными моделями. Металл хорошо сочетается с жемчугом, эмалью, камнями и бисером.



Ювелирные изделия можно комбинировать с бижутерией. По словам эксперта, разнообразие форм и фактур позволяет экспериментировать с трендами без значительных затрат. Основой образа могут стать привычные украшения — любимое кольцо, серьги-пуссеты или цепочка, — а дополнить их можно более заметными аксессуарами.



«Необязательно выбирать между ювелирными украшениями и бижутерией или каждый раз подбирать изделия только одного оттенка металла. Намного интереснее смотреть на весь комплект целиком», — отмечает Изнова.