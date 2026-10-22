Россиянам рассказали, какие симптомы могут указывать на отслойку сетчатки

22 октября 2026, 10:02

Офтальмолог Шилова: вспышки и мушки перед глазами могут быть отслойкой сетчатки

Фото: istockphoto / champpixs

Внезапное появление множества мушек, плавающих точек или вспышек света перед глазами может указывать на разрыв сетчатки и требует осмотра офтальмолога в тот же день. Отличить опасное состояние от обычных изменений внутри глаза самостоятельно невозможно, предупредила врач.





Об этом в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Татьяна Шилова. По её словам, к группе повышенного риска относятся люди с высокой степенью близорукости, истончением сетчатки, травмами и операциями на глазах, в том числе по поводу катаракты. Вероятность отслойки также выше, если она уже возникала на другом глазу или встречалась у близких родственников. С возрастом риск увеличивается.



Как объяснила специалист, проблема нередко начинается с изменений стекловидного тела — гелеобразного вещества внутри глаза. Когда оно отделяется от сетчатки, в местах плотного прикрепления может возникать натяжение, вызывающее вспышки света. Иногда это приводит к разрыву, через который жидкость проникает под сетчатку и провоцирует её отслойку.



Отдельную группу риска составляют пациенты с тяжёлой диабетической ретинопатией. В таких случаях сетчатку могут оттягивать рубцовые ткани, образующиеся внутри глаза.



Если перед глазами появилась тёмная завеса, тень сбоку или выпал участок поля зрения, необходимо немедленно обратиться за неотложной офтальмологической помощью, подчеркнула Шилова.

«Отслойка обычно не болит, а центральное зрение на раннем этапе может сохраняться. Поэтому ждать боли или выраженного ухудшения зрения нельзя. Для диагностики нужен осмотр глазного дна с расширением зрачка и тщательной проверкой периферии сетчатки. Своевременно обнаруженный разрыв часто можно обработать лазером, чтобы снизить риск отслойки», — пояснила специалист.