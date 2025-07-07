Россиянам рассказали, как сохранить белизну вещей

07 июля 2025, 17:07

Химик Дорохов: белые вещи не стоит часто стирать

Фото: iStock/Halyna Romaniv

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, почему белые вещи тускнеют после стирки, и дал рекомендации по сохранению их белизны.







«Основная причина потери белизны — накопление на волокнах ткани минеральных отложений. Вода в большинстве регионов России содержит значительное количество солей кальция, магния и железа, которые при контакте с моющими средствами образуют нерастворимые соединения», — пояснил Дорохов в беседе с Life.ru.