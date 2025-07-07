Россиянам рассказали, как сохранить белизну вещей
Химик Дорохов: белые вещи не стоит часто стирать
Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, почему белые вещи тускнеют после стирки, и дал рекомендации по сохранению их белизны.
«Основная причина потери белизны — накопление на волокнах ткани минеральных отложений. Вода в большинстве регионов России содержит значительное количество солей кальция, магния и железа, которые при контакте с моющими средствами образуют нерастворимые соединения», — пояснил Дорохов в беседе с Life.ru.
По его словам, белые вещи не стоит стирать слишком часто и выбирать для этого щадящие режимы, так как со временем ткань теряет свою структуру и становится рыхлой.
Для сохранения белизны эксперт порекомендовал использовать порошки с содержанием перкарбоната натрия, которые не повреждают ткань при эффективном удалении загрязнений. А сильно посеревшие вещи можно постирать при температуре 90 °C с добавлением столовой ложки лимонной кислоты.
Сушить белое белье после стирки необходимо в тени при хорошей циркуляции воздуха.