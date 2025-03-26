Мария Погребняк заявила, что мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц

Мария Погребняк (фото: Telegram @Mariapogas)
Марию Погребняк возмутили мужчины, которые не ценят женщин. 36-летняя телезвезда заявила, что труд домохозяек должен оплачиваться.
Блогер призналась, что не смогла бы полноценно посвятить себя домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мария отметила, что ей легче работать, пусть даже по 12 часов, развиваться, общаться с людьми и зарабатывать деньги. При этом Погребняк восхищается женщинами, которые смогли посвятить себя семье.
Телезвезда назвала женщин, посвящающих себя семье и дому, настоящими супергероями, поскольку они находятся в постоянной трудовой деятельности и в одном лице объединяя уборщиц, поваров, психологов, аниматоров, секретарей и дипломатов.
Читайте также:
«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз
«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
«Это колоссальный труд и очень за них обидно, когда мужья обесценивают их. Потому что это работа, на которую уходит уйма времени, сил, энергии: постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри... Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики ещё и срываются после работы на них», – посетовала Погребняк.В связи с этим, блогер заявила, что мужчины должны выплачивать зарплату своим жёнам, которые ведут хозяйство. Сумма должна составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц.
Телезвезда назвала женщин, посвящающих себя семье и дому, настоящими супергероями, поскольку они находятся в постоянной трудовой деятельности и в одном лице объединяя уборщиц, поваров, психологов, аниматоров, секретарей и дипломатов.
«А в ответ часто слышат: "И что ты делала целый день?" Вот мой ответ: если бы мужья платили жёнам зарплату за домашний труд, таких вопросов просто не возникало бы», – отметила Погребняк.Также блогер объяснила, из чего складывается зарплата в 200 тысяч рублей. Так, услуги няни составляют 1000 рублей в час, повара – 500, уборщицы – 2000 рублей в день, персональный организатор мероприятий зарабатывает 1500 рублей в час, а психотерапевт – 3000 рублей за часовой сеанс.
Читайте также:
«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз
«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Анастасия Чинкова