Россиянам рассказали, как сохранить мясо свежим в жару
В жаркие дни мясо следует приобретать в магазине в последнюю очередь и незамедлительно помещать в холодильник. Даже незначительное повышение температуры может существенно сократить срок его безопасного употребления. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.
Эксперт советует использовать термосумку или сумку-холодильник с аккумуляторами холода, если путь от магазина до дома занимает более 20–30 минут, особенно в жаркую погоду. Он также указал, что при выборе условий хранения продуктов необходимо учитывать не стандартные сроки, а рекомендации производителя. Вакуумная упаковка и модифицированная газовая среда могут продлить срок годности, но не спасут продукт, если он подвергнется перегреву, отметил Сараев.
По словам технолога, оптимальная температура для хранения охлажденного мяса составляет от +2 до +6 градусов Цельсия. Летом холодильник может работать менее эффективно из-за частого открывания двери или перегруженных полок, поэтому не стоит загружать его слишком плотно, добавил он.
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