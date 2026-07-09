Россиянам рассказали, как сохранить мясо свежим в жару

09 июля 2026, 09:38

Технолог Сараев: в жару мясо покупают последним и сразу убирают в холодильник

Фото: iStock/cagkansayin

В жаркие дни мясо следует приобретать в магазине в последнюю очередь и незамедлительно помещать в холодильник. Даже незначительное повышение температуры может существенно сократить срок его безопасного употребления. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.