Врач назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам в летний период

09 июля 2026, 09:15

Персики и орехи могут вызвать обострение у людей с аллергией на пыльцу березы

Фото: iStock/Drazen Zigic

Руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам в летний период, передает РИА Новости.