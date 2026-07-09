Врач назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам в летний период
Руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам в летний период, передает РИА Новости.
Летом, в период цветения березы, у людей с аллергией на ее пыльцу может обостряться чувствительность к косточковым фруктам, таким как черешня, абрикосы и персики, а также к яблокам и орехам. У тех, кто страдает от аллергии на амброзию и полынь, часто возникают реакции на дыню, арбуз и подсолнечные семечки, отметила Варданян.
Врач добавила, что аллергические реакции обычно проявляются в виде зуда или легкого отека во рту вскоре после употребления пищи и могут застать врасплох даже тех, кто ранее не сталкивался с пищевой аллергией.
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