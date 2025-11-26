Тарифы на ЖКУ в 2026 году повысят дважды
В 2026 году в РФ планируется дважды повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эта информация содержится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
С начала года все регионы столкнутся с ростом в среднем на 1,7 процента. В октябре увеличение будет зависеть от конкретной области.
Наибольшее подорожание ожидается в Ставропольском крае — на 22 процента, в Дагестане — на 19,7, а в Тамбовской области — на 17,5. Меньше всего цены вырастут в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе — на 8 процентов, а также в Республике Бурятия и Кировской области — на 8,9 процента. Сахалинская область зафиксирует рост на 9 процентов.
В Москве тарифы увеличатся на 15 процентов, в Московской области — на 12,8. Санкт-Петербург ждет повышение на 14,6, а Ленинградская область — на 9,2 процента. Жителям стоит готовиться к изменениям в своих платежках!
