Юрист назвала варианты отмены сделки купли-продажи жилья

04 июля 2026, 14:42

Юрист Вострикова: Росреестр не отменяет сделку купли-продажи жилья без суда

Фото: iStock/LENblR

Отменить сделку купли-продажи недвижимости только потому, что кто-то передумал, невозможно. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила юрист Кристина Вострикова.