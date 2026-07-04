Юрист назвала варианты отмены сделки купли-продажи жилья
Отменить сделку купли-продажи недвижимости только потому, что кто-то передумал, невозможно. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила юрист Кристина Вострикова.
Эксперт утверждает, что Росреестр не аннулирует сделку без решения суда. Оспаривание сделки возможно только при наличии законных оснований, таких как обман, угрозы, существенное заблуждение, отсутствие согласия супруга, мнимая сделка или нарушение формы договора. Важно различать недействительность сделки, когда она порочна с самого начала и стороны обязаны вернуть все полученное, и расторжение, когда прекращается действие действующего договора на будущее. Если проблема связана с качеством жилья, можно потребовать снижения цены или возмещения расходов на ремонт.
Сроки для оспаривания сделок составляют один год для оспоримых сделок, три года для ничтожных и десять лет для лиц, не являющихся сторонами сделки, с момента начала ее исполнения. Важно иметь юридический дефект сделки, доказательства и выбрать правильный способ защиты, подчеркнула юрист.
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