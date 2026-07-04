Ветеринар объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола

04 июля 2026, 16:04

Онуфриенко: еда, предназначенная для людей, может быть вредна для собак

Фото: iStock/Julia Suhareva

Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных. Об этом сообщила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.