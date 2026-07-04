Ветеринар объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола
Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных. Об этом сообщила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
По ее словам, кормление питомцев продуктами, которые не входят в их обычный рацион, может нанести вред их здоровью. Многие популярные человеческие блюда содержат специи, усилители вкуса, искусственные красители и имеют высокую калорийность, подчеркнула Онуфриенко.
Например, колбасы и другие мясные закуски могут способствовать ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям у животных. Особую опасность представляют сладости из-за высокого содержания сахара. Однако это не означает, что десерты, приготовленные по принципам правильного питания, безопасны для животных. Напротив, подсластители, особенно ксилит, могут быть токсичными для питомцев и вызвать серьезное отравление.
Добавление человеческой пищи в рацион собаки может нарушить баланс необходимых питательных веществ. Онуфриенко также отметила, что даже если вы уверены в безопасности некоторых закусок, не следует давать их питомцу со стола, так как у животных может сформироваться привычка выпрашивать еду.
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