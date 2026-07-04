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Ветеринар объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола

Онуфриенко: еда, предназначенная для людей, может быть вредна для собак
Фото: iStock/Julia Suhareva

Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных. Об этом сообщила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.



По ее словам, кормление питомцев продуктами, которые не входят в их обычный рацион, может нанести вред их здоровью. Многие популярные человеческие блюда содержат специи, усилители вкуса, искусственные красители и имеют высокую калорийность, подчеркнула Онуфриенко.

Например, колбасы и другие мясные закуски могут способствовать ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям у животных. Особую опасность представляют сладости из-за высокого содержания сахара. Однако это не означает, что десерты, приготовленные по принципам правильного питания, безопасны для животных. Напротив, подсластители, особенно ксилит, могут быть токсичными для питомцев и вызвать серьезное отравление.

Добавление человеческой пищи в рацион собаки может нарушить баланс необходимых питательных веществ. Онуфриенко также отметила, что даже если вы уверены в безопасности некоторых закусок, не следует давать их питомцу со стола, так как у животных может сформироваться привычка выпрашивать еду.

Екатерина Коршунова

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