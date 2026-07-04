Медик раскрыла, почему офисные сотрудники часто страдают от изжоги
Изжога встречается у офисных служащих в разы чаще, чем у представителей других профессий. Об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
Нижний пищеводный сфинктер (НПС) играет важную роль в защите пищевода от агрессивного содержимого желудка. Его нормальное функционирование и поддержание тонуса обеспечивают комфортное самочувствие после приема пищи. Однако длительное сидение в неправильной позе перед экраном компьютера может привести к увеличению внутрибрюшного давления.
В нормальных условиях НПС должен справляться с этим давлением. Однако при постоянной перегрузке мышцы сфинктера ослабевают и теряют свою функциональность. Это может привести к развитию «стресс-рефлюкса» — забросу желудочного содержимого в пищевод, который происходит не в результате приема пищи, а из-за резкого или хронического повышения внутрибрюшного давления, пояснила Тарасова.
Чем дольше человек проводит время в сидячем положении, тем более выраженным становится этот эффект. Кроме того, наличие ожирения, особенно абдоминального типа, которое часто сопровождает сидячий образ жизни, значительно увеличивает риск возникновения данной проблемы, заключила врач.
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