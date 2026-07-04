Медик раскрыла, почему офисные сотрудники часто страдают от изжоги

04 июля 2026, 14:11

Врач Тарасова: постоянное положение сидя повышает риск появления изжоги

Фото: iStock/PeopleImages

Изжога встречается у офисных служащих в разы чаще, чем у представителей других профессий. Об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.