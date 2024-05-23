Россиянам рассказали, как спастись от медведя

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Депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.
«Медведи подслеповатые и они воспринимают противника по его росту. И если они видят, что противник больше, то уходят. Но, насколько я знаю, у медведей плохое зрение, но хороший нюх и если стоять с подветренной стороны от медведя, то лучше стоять на месте, замереть и медведь просто не заметит», — добавил в беседе с RT Леонов.
Кроме того, критически важно сразу обратить внимание на то, нет ли рядом медвежат, считает эксперт.
До этого специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина подчеркнула, что болезни домашних черепах – вина их хозяев.
«Черепахи – это животные, которых забрали из естественной среды обитания, и дома для них нужно создать подобие природы, комфортный климат. К сожалению, часто это не соблюдается. Именно нарушение условий содержания приводит к широкому спектру болезней», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кузина.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка.
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