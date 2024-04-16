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Россиянам рассказали, как спастись от стаи бродячих собак

Эксперт по безопасности Халилов: От собак спасут громкий крик и электрошокер
16 апреля 2024, 20:00
Фото: iStock/Jai Jaggi

Фото: iStock/Jai Jaggi

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече со стаей бродячих собак от животных помогут спастись громкий звук и электрошокер.
Последним, по словам специалиста, не нужно бить животное – достаточно включить его, и собака уже испугается электрических разрядов.

«Скорее всего, в собаку уже кидали и камни, и бутылки, и другие тяжёлые предметы. Так что вы испугаете её, и она предпочтёт держаться от вас подальше. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к животному. Псу нельзя улыбаться — обнаженные зубы будут считаны им как проявление агрессии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.



Специалист пояснил, что лучше всего пятиться назад и уходить с территории, которую собака считает своей.

Ранее эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявлял, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.

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#безопасность
#рекомендации
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Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
Страховщик Юргенс рекомендовал обезопасить жильё на Дальнем Востоке и Юге РФ
16 апреля 2024, 20:23

Фото: iStock/simpson

Президент Института современного развития Игорь Юргенс заявил, что застраховать жильё от природных бедствий, в первую очередь, стоит жителям Дальнего Востока и Юга России.
Первым – из-за заливов и наводнений, вторым – из-за возможных землетрясений.

«Люди и сами должны думать о том, где они строятся, а если места потенциально опасные, то оформлять страховку. Ведь у нас есть регионы Дальнего Востока, где заливы и наводнения являются регулярным событием, и регионы Юга России, где велика вероятность землетрясений», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Юргенс.

При этом, он выразил уверенность в том, что жители регионов, пострадавших сейчас от паводков, получат все положенные им компенсации из резервных фондов правительства и президента.

Он добавил, что при заключении договора о страховании все условия обговариваются, поэтому при наступлении бедствия никаких разночтений здесь быть не может. Единственный вопрос, по его словам, — цена и объём оказываемых услуг, а также сумма, которая покроет расходы.

Ранее в Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Отмечалось, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

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У подмосковных лягушек и жаб начался период размножения
16 апреля 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Температура воздуха в Подмосковье устоялась, пруды и лужицы прогрелись до необходимых +16°С, и у жаб с лягушками начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Амфибиям для ускоренного обмена веществ и размножения необходимо солнечное тепло. Кроме того, они зависят от воды. Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоёмов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, чтобы продолжить род», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам герпетологов, амфибиям для размножения необходима вода, так как процесс развития от икринки до лягушонка происходит именно там. Оптимальной температурой считается 16°С. Брачные игры лягушек и жаб сопровождаются громким кваканьем.

Такой вид амфибий, как серая жаба, за один раз может отложить до 6,8 тыс. икринок, соединённых в шнуры, длина которых доходит до 10 м. После откладки икры начинается процесс развития и превращения. Эмбрионы внутри икринок развиваются от двух дней до 21 дня. Далее личинка, известная как головастик, 1,5-2 месяца обильно питается и растёт. К концу превращения она обретает лапы и теряет хвост, становясь полноценной копией своих родителей.

В этот период мешать амфибиям не следует. Лучше не смущать их своим присутствием и тем более брать в руки, отметил Фирсов. Он напомнил, что амфибии – полезное звено в пищевой цепи и экосистеме. Они контролируют численность вредных насекомых и сами являются пищей для некоторых животных.

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#московская область
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Подмосковные росгвардейцы задержали водителя, угрожавшего ножом сотруднице АЗС
16 апреля 2024, 19:45

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Электростали 69-летнего жителя Электрогорска, угрожавшего убийством сотруднице автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. К прибывшим на место стражам порядка обратилась оператор АЗС и рассказала, что между ней и неизвестным произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате агрессивно настроенный гражданин начал угрожать женщине убийством и достал нож. Злоумышленник скрылся на личном автомобиле, а испуганна сотрудница нажала тревожную кнопку», – говорится в сообщении.
Через некоторое время росгвардейцы задержали подозреваемого по полученным приметам недалеко от места происшествия. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.

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#московская область
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Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
16 апреля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN).
«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!», — написал журналист.

Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении. В следующей публикации американский журналист выложил интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом.

Ранее бизнесмен, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют.

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Названо время, когда можно просить повышения на работе
HR-специалист Мурадян рекомендовал просить о повышении во вторник или четверг
16 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/anyaberkut

HR-специалист Гарри Мурадян заявил, что о повышении на работе с руководством лучше разговаривать во вторник или четверг после обеда.
«Желательно просить о повышении во вторник или четверг, после обеда. О повышении можно просить не ранее, чем через полгода при наличии твердых и очевидных достижений», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Однако в первую очередь специалист посоветовал составить список своих достижений, а также причины. По которым руководство должно пойти вам на встречу. Кроме этого, лучше сразу спрогнозировать и отработать возможные возрождения начальства.

Ранее стало известно о том, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.

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#рекомендации
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Три жителя Подмосковья стали призёрами окружного хакатона по искусственному интеллекту
16 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Трое жителей Московской области заняли призовые места на шестом окружном хакатоне по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили организаторы интеллектуальных состязаний.
Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», наградили в Сочи. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3,6 млн рублей. Участники разработали с использованием искусственного интеллекта решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж и другие модули.

Всего было предложено шесть кейсов. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тыс. рублей. За первое место полагался денежный приз в 300 тыс. рублей, за второе – в 200 тыс., за третье – в 100 тыс. До финальных защит дошли 113 команд.

В итоге победителем в кейсе от рекламного агентства Media Wise стала команда «ПриМат», в состав которой входил Всеволод Жаров из подмосковного Одинцова. Участники разработали инструмент быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных.

Второе место в кейсе компании «Акселератор возможностей» вместе с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьёвы горы» заняла команда «AAA IT», в которую входил Иван Бутаков из Долгопрудного. Конкурсанты занимались созданием программного модуля для семантической классификации документов. Как отметил Иван, ему очень понравилась командная работа.

В кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» второе место заняла команда «Зумеры и Бумеры». В её составе выступил Владимир Дюкарев из Лобни. Конкурсанты представили прототип сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.

Организаторы хакатона назвали основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ.

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#подмосковье
#московская область
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Ветеринар Гольнева раскрыла, как защитить собаку от клещей
Ветеринар Гольнева рекомендовала отечественные специальные капли
16 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Tatomm

Врач-ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что среди отечественных препаратов от блох и клей для собак хорошо себя зарекомендовали специальные капли.
Кроме этого, для защиты питомца можно использовать ошейники против клещей.

«Можно защитить собаку от клещей спреями. Но важно помнить, что этот вид защиты действует от нескольких дней до недели, и обработку нужно обновлять раз в неделю, хотя производители обещают более пролонгированное действие», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Гольнева.

А ветеринарный врач, грумер Екатерина Ведерникова заявила о важности «вычёсывания» своих питомцев.

«Период линьки животные «перебаливают»: выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей. К тому же за зиму в шерсти накапливаются грязь и реагенты. От воздействия этих факторов волос истончается, сечется, ломается, шубка питомца выглядит тускло», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.

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#животные
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#клещи
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Время шашлыков: стало известно, где провести майские праздники в Подмосковье
Директор «Мособлпарк» Васильева: места для шашлыков нужно бронировать заранее
16 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/torwai

Майские праздники — приятная пора, когда природа оживает после долгой зимы, солнце светит чаще и ярче, а душа просит новых эмоций и впечатлений. Что делать, если личной загородной резиденции нет?
Директор Автономной некоммерческой организации «Мособлпарк» Ксения Васильева в беседе с «Радио 1» объяснила, как выбрать место в Подмосковье для проведения майских праздников.

«У нас много парков, в которых оборудованы комфортабельные зоны для проведения прекрасного отдыха на природе в замечательные дни первомая и в дальнейшем. В ближайшее время на нашем портале welcome.mosreg.ru появится интерактивная карта с зонами и парками, где жители и гости Подмосковья смогут провести время. Сейчас карта в разработке, в ближайшую неделю она будет доступна для всех», — поделилась специалист.

Также спикер добавила, что в Подмосковье есть как платные места-беседки, так и бесплатные.

«Бесплатные оборудованные беседки есть в парке Малевича, но так как это территория лесного фонда, то, к сожалению, жарить шашлыки там нельзя, но провести время на свежем воздухе с пикником, конечно, можно. Высокий уровень комфорта представляется, например, в «Скитских прудах» — это платно, но беседки там оборудованы и мангальной зоной, и можно укрыться от непогоды, и купить прямо там же шашлык, угли и все сопутствующие товары. Совершенно потрясающий комплекс есть у нас в новом парке «Авангард» в городском округе Электросталь. Там можно не просто пожарить шашлык, но и провести день рождения, свадьбу, отметить памятное событие», — сказала собеседница.

Ксения Васильева отметила, что бронировать подобного рода вещи нужно заранее, хотя бы за неделю, потому что все хотят приехать и отдохнуть.

«В любом случае мест очень много: 196 парков в Подмосковье! Любой желающий найдет уютное оборудованное место. Нужно заранее планировать, например, в Краснознаменске такое бронируется за месяц. А если это бесплатное место, то нужно приезжать в этот день и занимать заранее место или просить, чтобы кто-то занял», — сказала эксперт.

Пока интерактивная карта мест разрабатывается, директор «Мособлпарк» рекомендовала для подробной информации смотреть официальные сайты и телеграм-каналы парков.

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Названы случаи, когда молния может ударить в зонт
Физик Шамин допустил удар молнии в зонт на парковке или в поле
16 апреля 2024, 18:42

Фото: iStock/Jurkos

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что молния может ударить в открытый зонтик.
Особенно шансы такого несчастного случая увеличиваются, если находится на автостоянке или в поле.

«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию. Теоретически это возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле», — отметил в беседе с Газета.ру Шамин.

В последнем случае специалист рекомендовал закрыть зонтик и лечь на землю.

Ранее зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву.

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