Россиянам рассказали, как спастись от стаи бродячих собак

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Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече со стаей бродячих собак от животных помогут спастись громкий звук и электрошокер.
Последним, по словам специалиста, не нужно бить животное – достаточно включить его, и собака уже испугается электрических разрядов.
Специалист пояснил, что лучше всего пятиться назад и уходить с территории, которую собака считает своей.
Ранее эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявлял, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.
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«Скорее всего, в собаку уже кидали и камни, и бутылки, и другие тяжёлые предметы. Так что вы испугаете её, и она предпочтёт держаться от вас подальше. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к животному. Псу нельзя улыбаться — обнаженные зубы будут считаны им как проявление агрессии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
Специалист пояснил, что лучше всего пятиться назад и уходить с территории, которую собака считает своей.
Ранее эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявлял, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.
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Мелисса Тимофеева