В Испании начали тратить зимние запасы газа по одной причине

19 июля 2026, 07:00

Власти Испании начали тратить заготовленный на зиму газ для работы кондиционеров

Фото: istockphoto/Jose Miguel Sanchez

Из‑за аномальной жары Испания впервые в истории начала расходовать газ, зарезервированный для зимнего периода. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав сведения ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).