В Испании начали тратить зимние запасы газа по одной причине
Из‑за аномальной жары Испания впервые в истории начала расходовать газ, зарезервированный для зимнего периода. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав сведения ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Со 2 по 14 июля из подземных газохранилищ страны отобрали 39,4 миллиона кубометров газа. Испания тратит ресурс уже 13 дней подряд, хотя в летний сезон его обычно закачивают в хранилища в рамках подготовки к отопительному периоду. Подобная ситуация фиксируется впервые за всё время ведения наблюдений: ассоциация собирает и публикует данные начиная с 2011 года.
Помимо активного расходования запасов, Испания полностью приостановила закачку газа. В июле уровень наполненности подземных хранилищ в среднем составил 73,3%, что является наименьшим значением для этого месяца с 2021 года.
Причиной таких действий стала экстремальная жара. Из‑за массового включения кондиционеров резко выросло потребление электроэнергии. Чтобы покрыть возросший спрос, газовые электростанции нарастили выработку и увеличили объёмы используемого топлива.
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