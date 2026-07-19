Россиянин продавал контрафактные игрушки и пошел под суд

19 июля 2026, 08:31

Смоленский суд взыскал 2,3 млн рублей с продавца поддельных игрушек

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Смоленской области взыскал с предпринимателя более 2,3 млн рублей за торговлю контрафактными игрушками «Инфинити Надо» в маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.





Иск против продавца подала компания «Айпи Дебтс», представляющая интересы китайской Alpha Group Co — правообладателя бренда Infinity Nado. Суд установил, что ответчик реализовал три игровых набора по цене чуть выше тысячи рублей за каждый, тогда как официальный дистрибьютор продает такие же товары дороже трех тысяч рублей.



Истец оценил ущерб исходя из стоимости оригинальной продукции и количества проданных наборов — сумма составила около 7,8 млн рублей. В решении инстанции говорится, что причиненный ущерб превышает размер заявленной компенсации, поэтому иск удовлетворили в полном объеме.



«Инфинити Надо» создана по мотивам китайского фэнтезийного мультсериала. На основе истории о героях, получающих силу благодаря волшебным волчкам и сражающихся со злом, и появился бренд игрушек. Компания предлагает игровые наборы с волчками и пусковыми устройствами.