Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе российских сайтов

Фото: istock / Sashkinw
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что расследование по факту сбоя в работе в доменной зоне .ru начато. Об этом сообщает ТАСС.
«Минцифры ведет разбирательство», — заявил Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о сбоях в работе интернета в РФ на форуме Digital Almaty 2024.Он уточнил, что итоги расследования будут опубликованы после его завершения.
Напомним, вечером 30 января россияне сообщили о нарушениях в работе сайтов с доменом .ru.
Ранее эксперт Евгений Соломатин заявил, что сбой в Рунете – это техническая проблема, а не политика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
NDTV: 103-летний индиец женился на 49-летней женщине
Алина Юрчак