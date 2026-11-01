Россиянам рассказали, как в 2027 году получить все пенсионные накопления сразу

01 ноября 2026, 20:40

Сенатор Волошин: с 2027 года пенсионные накопления выплатят тремя способами

Фото: Istock/mars58

Сенатор Александр Волошин сообщил, что в 2027 году пенсионные накопления можно получить единой суммой, ежемесячно в течение выбранного срока или пожизненно. Он заявил, что форма выплаты зависит от возраста, стажа, баллов, суммы на счёте и источника накоплений.





В беседе с RT эксперт рассказал, что женщины обращаются за деньгами с 55 лет, мужчины — с 60 лет, некоторые досрочники — раньше. По словам Волошина, для пожизненной пенсии нужно минимум 15 лет стажа и ИПК не ниже 30.

«Если стажа или баллов не хватает, после достижения установленного возраста накопления выплачивают одной суммой. Получить все деньги сразу можно и при небольшой расчётной пенсии. Для расчёта сумму накоплений делят на ожидаемый период выплаты. В 2027 году его планируют сохранить на уровне 270 месяцев», — отметил сенатор.