Россиянам рассказали, как вдвое сократить траты на мобильную связь
Россияне могут сократить расходы на мобильную связь в ряде случаев в два раза без отказа от привычного комфорта, если пересмотрят набор подключенных услуг, тариф и схему оплаты. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».
Ежемесячные расходы на мобильную связь могут быть существенно снижены — в два или даже два с половиной раза. Важно проанализировать, какие услуги подключены к вашему номеру телефона. Часто абоненты не используют некоторые опции, но при этом продолжают платить за них каждый месяц. Отключение ненужных услуг поможет быстро сократить лишние траты, отметил Балынин.
Эксперт подчеркнул, что стоит оценить, насколько текущий тариф соответствует реальным потребностям. Например, пакет может включать 500 минут и 300 SMS в месяц, хотя вы используете гораздо меньше. В таких случаях имеет смысл перейти на более доступный тариф с меньшим объемом услуг. Особенно это актуально сейчас, когда большинство людей предпочитают общаться через мессенджеры, где обмен сообщениями и звонки бесплатны, считает экономист.
Балынин рекомендовал обратить внимание на платежную дисциплину. Некоторые операторы позволяют переносить неиспользованные минуты, гигабайты или SMS на следующий месяц, но это возможно только при своевременной оплате. Просрочка платежа может привести к тому, что пакет услуг не активируется, и тогда связь будет тарифицироваться по отдельности, что обычно обходится дороже, предупредил эксперт.
Кроме того, экономист добавил, что семейные тарифы могут стать отличным способом сэкономить. Если несколько членов семьи пользуются услугами одного оператора, общий пакет часто оказывается дешевле, чем отдельные тарифы для каждого, заключил Балынин.
