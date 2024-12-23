Россиянам рассказали, как быстро включиться в работу после новогодних праздников

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Соблюдение цикадных ритмов поможет быстро войти в рабочий режим после праздников. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Пожалуйста, соблюдайте цикадные ритмы, восстановите свои цикадные ритмы, это режим сна хотя бы за несколько дней до начала рабочих будней», — сообщила эксперт.По её словам, организму нужно пройти «акклиматизацию» до начала работы, то есть не засыпать в два, четыре часа ночи, как часто бывает в праздники, а за три дня до рабочих будней начать ложиться спать, например, в одиннадцать часов.
«У вас будет нормальная энергия, не будет хотеться спать, и тогда намного проще адаптироваться», — отметила эксперт.Она добавила, что просыпаться следует за час до предполагаемого утреннего подъёма на работу.
«То есть если вы обычно встаёте в 7 утра, например, на работу, то поставьте [будильник] на 8, чтобы вот этот час был. Час — это не страшно для адаптации», — привела пример психолог.Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой. По её словам, причинами длительного сна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.
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Анастасия Ларина