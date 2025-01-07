Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников

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Сбросить лишний вес после новогодних каникул поможет физическая активность, включая тренировки и прогулки. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала врач диетолог Алена Капустина. Доктор пояснила, что начать можно с утренней зарядки, постепенно увеличивая интенсивность.
Кроме того, Капустина отмечает, что похудеть поможет уменьшение порций еды, а также замена высококалорийных продуктов овощами, фруктами и белками.
Капустина заключила, что нужно избегать стрессовых ситуаций, ведь они способны вызвать желание сладостей и мучного. При серьезных проблемах с весом необходимо обратиться к специалистам и проконсультироваться.
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«Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания. И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ», — добавила врач.
Капустина заключила, что нужно избегать стрессовых ситуаций, ведь они способны вызвать желание сладостей и мучного. При серьезных проблемах с весом необходимо обратиться к специалистам и проконсультироваться.
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Никита Кротов