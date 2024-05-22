Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику

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Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий заявила, что при выборе клубники стоит обращать внимание на внешний вид и запах ягоды.
«Показатель свежести – это зелёная корона на кончике ягоды. Дело в том, что чашелистик вянет в первую очередь. Если он зелёный и крепкий – ягода была собрана недавно. Если он пожух, повял, стал буроватым, а то и коричневым, значит, товар долго где-то хранили либо везли. Такая ягода уже не самая свежая и, скорее всего, была собрана неспелой», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Козий.
До этого россиянам рассказали, как правильно сажать малину. Как пишет Общественная Служба Новостей, при посадке кустов ягоды следует обрезать повреждённые корни и удалить листья, поместить саженцы в ямы, расправив корни и засыпав их плодородной почвой, а после полить.
Ранее сообщалось, что сезон торговли клубникой в Подмосковье начался с 1 апреля.
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Мелисса Тимофеева