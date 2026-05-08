Россиянам рассказали, как выбрать полезные и натуральные продукты
Диетолог Королева: При выборе продуктов важно внимательно читать состав
Многие продукты на прилавках имеют низкое качество, а в их составе часто попадаются незнакомые и непонятные компоненты, вредящие здоровью. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
В магазине или на рынке необходимо сначала оценивать продукты по внешнему виду и запаху, далее важно ознакомиться с составом и сроками годности на упаковке.
«При выборе мяса стоит обратить внимание на цвет, упругость и наличие обветренных краев. Говядина должна быть равномерно темно-красной, если животное было молодым, или чуть посветлее, если оно было старым или мясо какое-то время уже пролежало на прилавке. Свинина должна быть бледно-розовой, птица — белой или розоватой», — пояснила Королева.
При покупке овощей желательно уточнить, где они были выращены, а также сертификаты качества и транспортные декларации. Продавцы не имеют права не показать документы, подчеркнула диетолог в разговоре с Общественной Службой Новостей. Она призвала не стесняться этого делать, поскольку здоровье человека находится исключительно в его руках.
В полуфабрикатах, переработанных продуктах и выпечке помимо оценки внешнего вида важно внимательно читать состав. Продукты с непонятными ингредиентами и аббревиатурами Королева посоветовала не брать.