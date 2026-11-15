Врач развеяла распространенный миф о диабете
Диабет второго типа развивается не из-за употребления сахара — это распространенный миф. Об этом заявила эндокринолог «Гута Клиник» Ирина Зятикова.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, причиной заболевания обычно становится сочетание двух ключевых физиологических нарушений. Первое — инсулинорезистентность, при которой клетки перестают нормально реагировать на инсулин. Второе — дисфункция поджелудочной железы: она перестает вырабатывать достаточно инсулина, чтобы преодолеть эту резистентность.
Врач отметила, что огромную роль в этом процессе играет наследственность: если диабетом второго типа болен один из родителей, риск для ребенка составляет около 40%, а если оба — он возрастает до 70%. Помимо генетики, повысить вероятность болезни могут образ жизни и питание. Доктор добавила, что большой вклад вносит лишний вес, особенно висцеральный жир в области живота, а также малоподвижность и хронический стресс.
Ранее невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что ночное онемение рук может указывать на заболевания нервной системы, сахарный диабет или дефицит витамина B12.
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