Врач развеяла распространенный миф о диабете

15 ноября 2026, 16:02

Врач Зятикова: диабет второго типа развивается не из-за употребления сахара

Фото: iStock/Natalia Shabasheva

Диабет второго типа развивается не из-за употребления сахара — это распространенный миф. Об этом заявила эндокринолог «Гута Клиник» Ирина Зятикова.