Россиянам рассказали, как выглядеть для успешного прохождения собеседования

Фото: iStock/fizkes
HR-эксперт Ильгиз Валинуров рекомендовал выбрать классический стиль одежды для собеседований по приёму на работу.
Специалист рекомендовал мужчинам деловой костюм.
Ранее сообщалось, что Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
Читайте также:
Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
«Для женщин — лучше предпочесть брюкам юбку до колена или чуть ниже. И не забудьте надеть колготки или чулки естественного цвета, несмотря ни на какие погодные условия! Туфли на каблуке средней высоты. Макияж —лёгкий, дневной. Причёска — деловая, повседневная. Маникюр обязателен, но он должен соответствовать стилю одежды», — добавил в беседе с NEWS.ru Валинуров.
Ранее сообщалось, что Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
Читайте также:
Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
Мелисса Тимофеева