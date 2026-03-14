Россиянам рассказали, как выгоднее сделать ремонт в 2026 году
Если запланирован ремонт или стройка, закупаться материалами лучше весной — к лету все позиции, скорее всего, ощутимо подорожают. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.
Самая большая переплата обычно возникает из-за дополнительных поставок, ошибок в сортировке и необходимости переделывать работу. Поэтому Орехов рекомендует заказывать сразу весь объем партии, учитывать запас на обрезку, проверять геометрию досок и организовывать доставку одним транспортом.
Эксперт также советует тщательно подходить к выбору мастеров для ремонтных и отделочных работ. По его мнению, не стоит нанимать универсального специалиста, который обещает выполнить все виды работ.
Ошибки в этом случае могут быть очень дорогими. Например, переделка одного санузла после некачественного ремонта может стоить 165 тысяч рублей и более. Поэтому экономия на специализированном мастере часто оборачивается большими затратами, чем если бы вы сразу наняли профессионала в конкретной области. Если работу выполняет бригада, важно зафиксировать письменно цену услуг, список и объемы материалов, а также их стоимость. Для бытовых работ в договоре следует указать цену услуги, дату выполнения, а также наименование, описание и цену материалов, если их покупает подрядчик, подчеркнул Орехов.
