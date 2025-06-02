Россиянам рассказали, как выгоднее всего купить билеты на самолет
Авиаэксперт Гусаров: билеты на самолет стоит покупать заранее
Авиационный эксперт Роман Гусаров посоветовал покупать авиабилеты заранее, а не за неделю-две до планируемого вылета.
«Динамическое ценообразование зависит прежде всего от спроса на конкретный рейс. Первоначальные продажи за несколько месяцев до вылета всегда начинаются с предоставления всех возможных тарифов, в том числе минимальных. Самые дешевые билеты выкупаются в первую очередь, после чего, понятное дело, остаются только более высокие тарифы», — рассказал Гусаров в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, пассажир, который хочет купить билет на самолет за пару недель до вылета, имеет в распоряжении только дорогие билеты.
Эксперт уточнил, что стоимость билетов зависят от динамики спроса и предложения, а также другими факторами, которые анализируются электронными системами. При этом цена может резко снизиться из-за непредвиденных обстоятельств, например, если пассажиры перед рейсом начнут массово сдавать билеты.
Гусаров посоветовал покупать билеты на самолет заранее и выбирать непопулярные даты.
В свою очередь исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал «Москве 24», что легализация овербукинга помогла бы и пассажирам, и авиакомпаниям.
«Сейчас у перевозчиков нет лишних самолетов, и в сезон пикового спроса купить билеты в экономкласс может быть непросто. С помощью овербукинга на некоторые рейсы смогут продавать примерно 1–2% мест два раза», — считает Пантелеев.
Он пояснил, что это повысит экономическую эффективность авиалиний и позволит улететь большему количеству пассажиров.